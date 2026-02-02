Hetim të votave edhe në Podujevë- Në kandidatët e Vetëvendosjes ra numri i votave më së shumti pas rinumërimit

Prokuroria Themelore në Prishtinë, ka njoftuar opinionin publik se ka autorizuar Policinë e Kosovës, respektivisht Drejtorinë e Hetimeve të Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion, për grumbullimin dhe mbledhjen e provave lidhur me dyshimet për kryerjen e veprave penale kundër të Drejtave të Votimit. Gjatë këtij procesi, sipas Prokurorisë, ekzistojnë dyshime se janë evidentuar parregullsi, përkatësisht mospërputhje…

02/02/2026 10:50

Prokuroria Themelore në Prishtinë, ka njoftuar opinionin publik se ka autorizuar Policinë e Kosovës, respektivisht Drejtorinë e Hetimeve të Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion, për grumbullimin dhe mbledhjen e provave lidhur me dyshimet për kryerjen e veprave penale kundër të Drejtave të Votimit.

Gjatë këtij procesi, sipas Prokurorisë, ekzistojnë dyshime se janë evidentuar parregullsi, përkatësisht mospërputhje në numrin e votave të kandidatëve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, pas përfundimit të numërimit të votave në komunën e Podujevës, raporton lajmi.net.

Por kujt i ra numri i votave pas rinumërimi në këtë komunë?

Më së tepërmi numri i votave ra në Vetëvendosje.

Kandidati Vendenis Lahu ra në -407 vota, kurse ministri në detyrë Ejup Maqedonci ra në -389 vota. Kurse kandidatja Adelina Stublla ra në -244 vota dhe Albin Kurti në -92 vota.

Nga PDK-ja, kandidatja Ditjona Statovci ra në -230 vota kurse Ilir Murtezaj në -37 vota.

Në LDK kandidati Qendrim Sotfolli ra në -37 vota dhe Lumir Abdixhiku në -23 vota.

Nga AAK-ja Baki Feta ra në -22 vota dhe Arbnor Fazliu në -18./Lajmi.net/

https://resultsparliamentary2025.kqz-ks.org/crc?municipality=18&votingStation=0&pollingClass=0&voteType=1#candidates

