Hetim të votave edhe në Podujevë- Në kandidatët e Vetëvendosjes ra numri i votave më së shumti pas rinumërimit
Prokuroria Themelore në Prishtinë, ka njoftuar opinionin publik se ka autorizuar Policinë e Kosovës, respektivisht Drejtorinë e Hetimeve të Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion, për grumbullimin dhe mbledhjen e provave lidhur me dyshimet për kryerjen e veprave penale kundër të Drejtave të Votimit.
Gjatë këtij procesi, sipas Prokurorisë, ekzistojnë dyshime se janë evidentuar parregullsi, përkatësisht mospërputhje në numrin e votave të kandidatëve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, pas përfundimit të numërimit të votave në komunën e Podujevës, raporton lajmi.net.
Por kujt i ra numri i votave pas rinumërimi në këtë komunë?
Më së tepërmi numri i votave ra në Vetëvendosje.
Kandidati Vendenis Lahu ra në -407 vota, kurse ministri në detyrë Ejup Maqedonci ra në -389 vota. Kurse kandidatja Adelina Stublla ra në -244 vota dhe Albin Kurti në -92 vota.
Nga PDK-ja, kandidatja Ditjona Statovci ra në -230 vota kurse Ilir Murtezaj në -37 vota.
Në LDK kandidati Qendrim Sotfolli ra në -37 vota dhe Lumir Abdixhiku në -23 vota.
Nga AAK-ja Baki Feta ra në -22 vota dhe Arbnor Fazliu në -18./Lajmi.net/
https://resultsparliamentary2025.kqz-ks.org/crc?municipality=18&votingStation=0&pollingClass=0&voteType=1#candidates