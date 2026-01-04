Hetim i vdekjes në Dragash, viktima ndërron jetë në QKUK

04/01/2026 08:58

Një person ka ndërruar jetë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), si pasojë e lëndimeve të rënda të pësuara pas një rrëzimi gjatë kryerjes së punimeve në shtëpinë e tij.

Sipas Policisë së Kosovës, rasti ishte raportuar më 21 dhjetor 2025 në komunën e Dragashit, ku i lënduari ishte dërguar për trajtim mjekësor. Megjithatë, më 3 janar 2026, ai ka ndërruar jetë në QKUK në Prishtinë.

Me urdhër të prokurorit kompetent, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për kryerjen e obduksionit.

Autoritetet kanë bërë të ditur se rasti është iniciuar si “Hetim i vdekjes”. /Lajmi.net/

