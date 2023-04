Hetemi kërkon votën e qytetarëve për ndryshim në Leposaviq: Ofrojmë rend dhe ligj Kandidati për kryetar të Komunës së Leposaviqit nga Lëvizja Vetëvendosje, Lulzim Hetemi, ka folur lidhur me kandidimin e tij dhe arsyen pse qytetarët duhet ta votojnë në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 23 prillit që do të mbahen në veri. Me të në krye, ai tha se do të lindë dielli për të gjithë banorët e kësaj…