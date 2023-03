Heshtje totale te kampionët: Ballkani asnjë fjalë për incidentin e shkaktuar nga tifozët në Podujevë

Kanë kaluar 24 orë që nga incidenti pas ndeshjes kundër Llapit në Podujevë, ndërkohë që Ballkani nuk ka reaguar fare.

Tifozët e Ballkanit, “Xhebrailat” thyen ulëset e stadiumit “Zahir Pajaziti” pas ndeshjes dhe u përplasën me ata të Llapit, shkruan lajmi.net.

21 persona u arrestuan, pesë persona u lënduan dhe u shkaktuan dëme materiale nga incidenti që bëri bujë në mediat kosovare.

Kur ka kaluar një ditë nga incidenti, Ballkani nuk ka reaguar fare në lidhje me situatën e krijuar në Podujevë.

Për dallim nga kampionët në fuqi, Llapi paraditen e të hënës (sot) reagoi ashpër duke e dënuar dhunën, madje fajin ua lanë tifozëve suharekas.

“Presim që personat që u identifikuan në incident të marrin dënimin e merituar dhe sa më të lartë që të vedijësohemi një herë e përgjithmonë që mbështetja e skuadrës së zemrës është e pranueshme por pa shkaktuar dëme materiale që prishin imazhin e futbollit. Dëmi i shkaktuar sipas ekspertëve të dëmit kalon vlerën e 10,000 Eurove” – thuhet ndër tjerash në njoftimin e Llapit.

Policia e Kosovës dhe Prokuroria Themelore në Prishtinë konfirmuan gjithashtu se gjashtë persona janë ndaluar dhe janë dërguar në mbajtje, përfshirë edhe një 16-vjeçar.

“Lidhur me këtë çështje, ju njoftojmë se me urdhër të Prokurorit të Shtetit janë ndaluar gjashtë persona, prej tyre një i mitur, për shkak te veprave penale “Pjesëmarrja në turmë që kryen vepër penale dhe huliganizmi” dhe “Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë”, sipas KPRK-së. Të njëjtit janë dërguar në mbajtje, derisa për këtë rast janë duke u ndërmarrë veprime hetimore në koordinim të plotë me policinë”, ka thënë për lajmi.net, zëdhënësja e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Laureta Ulaj.

Sa i përket lojës në fushë, Llapi triumfoi 3:2 ndaj Ballkanit me kthesë në rezultat./Lajmi.net/