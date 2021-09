Herrera: Sukseset që mund të arrijmë këtë sezon, mund të bindin Mbappen që të qëndrojë

Ander Herrera beson se Kylian Mbappe mund të bindet që të nënshkruajë një kontratë të re me Paris Saint-Germain, me një transferim veror larg ‘Parc des Princes’ që nuk ishte asnjëherë në planifikim.

Real Madridi ishte duke e vlerësuar çmimin e 22-vjeçarit larg PSG-së, me Goal që konfirmoi se një ofertë prej 220 milion eurosh (189 milion/260 milion dollarë) ishte paraqitur pasi dritarja e fundit e transferimeve po mbaronte.

Ky transferim u hodh poshtë, me përpjekjet që po bëhen në kryeqytetin francez për të gjetur një frymë bashkëpunimi me kushte të reja për francezin dhe Herrera beson se suksesi në Ligue 1 dhe Ligën e Kampionëve këtë sezon do të tundojë superyllin për të qëndruar.

Herrera i tha ‘El Larguero’ kur u pyet për bisedimet e largimit përreth Mbappe dhe shanset që ai të qëndronte: “Unë kisha intuitën se ai do të qëndronte.

“Ajo që klubi na kishte thënë gjithmonë është se Mbappe ishte duke qëndruar. E pyeta dy javë para se të mbyllej tregu dhe ai më tha: “Unë jam këtu.”

“Gjithçka që pashë në shtyp nuk u miratua me atë që ndodhi këtu. Ajo që ndodh këtë sezon mund të ndikojë në qëndrimin e Mbappe” u shpreh spanjolli.

Mbappe tani është një nga tre sulmuesit ikonë në librat e PSG, me francezin që rreshtohet së bashku me Neymar dhe gjashtë herë fituesin e Topit të Artë, Lionel Messi.

Argjentinasi legjendar përfundoi një kalim mahnitës në Paris si agjent i lirë sapo përfundoi kontrata e tij me Barcelonën, me Herreran që kërkon që argjentinasi ti frymëzojë në rrugën për titujt e mundshëm për sezonin 2021-22.

Ai tha për Messin: “Në futboll ka lloje të ndryshme drejtimi. Ka nga ata që flasin shumë, një kapiten që inkurajon dhe pastaj ka udhëheqës që japin shembull. Ky është Leo.

“Kur ai arrin në Paris dhe është i pari që është në palestër, kur nuk merr kohë për të bërë shaka me të tjerët, ky është një shembull i lidershipit.

“Të shohësh që më i miri në botë nuk i bën asnjë përjashtim, i bën më të rinjtë të thonë: Nëse ai është kështu, ne duhet ta ndjekim atë.”

Së bashku me Messin, PSG gjithashtu transferoi një mbrojtës me përvojë në nivelin më të lartë, kur bleu ish-kapitenin e Real Madridit, Sergio Ramos.

Mbrojtësi veteran spanjoll ende nuk ka bërë një paraqitje për klubin, pasi po vazhdon të ketë probleme me lëndimet, por Herrera është i kënaqur që ka një bashkatdhetar në ekip.

“Ai ka një dëshirë të çmendur për të luajtur. Ai është një udhëheqës dhe një fitues.

“Ai ka luajtur 99 përqind të ndeshjeve në karrierën e tij dhe nuk dua ta ngarkoj shumë duke i kërkuar më shumë prej tij. Ne me të vërtetë duam ta shohim atë me ne.

“Unë jam i sigurt se kur të kthehet nuk do të gabojë përsëri”, ka përfunduar Herrera. /Lajmi.net