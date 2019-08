Herrera pëson lëndim të rëndë

Mesfushori i Paris Saint-Germain Ander Herrera do të jetë jashtë fushave deri në katër javë me një dëmtim të kaviljet, njoftoi klubi të mërkurën.

Herrera, 29 vjeç, është në sezonin e tij të parë me kampionët e Ligue 1, pasi u largua nga Manchester United si transferim të lirë pas qëndrimit pesë-vjeçar me klubin e Premierligës.

Spanjolli pësoi dëmtimin në stërvitje të mërkurën, që do të thotë se do të humbasë në fillimin e sezonit me klubin e tij të ri, përcjell lajmi.net.

PSG hap sezonin e tyre të ri në Ligue 1 me një ndeshje kundër Nimes të dielën, përpara se të udhëtojnë në Rennes fundjavën e ardhshme.

Nëse Herrera bën progrese të shpejta në rikuperimin e tij, ai mund të ishte i gatshëm për të bërë debutimin e tij ndaj PSG në ndeshjen në vijim, një ndeshje në shtëpi kundër Toulouse më 25 gusht.

Me Herrera që mungon, PSG do të mbështetet më shumë te mesfushorët qendrorë, duke përfshirë Marco Verratti, Leandro Paredes, dhe nënshkrimet e reja Pablo Sarabia dhe Idrissa Gueye. /Lajmi.net/