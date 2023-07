Hera e parë që Kosova luan në Zvicër, dalin në shitje biletat Kosova për herë të parë do të luajë në Zvicër në basketboll. Dardanët do të përballen me Helvetikët, të shtunën nga ora 17:30 në Fribourg, përkatësisht palestrën “Site Sportif Saint-Leonard”. Kjo është një mundësi e mirë për bashkatdhetarët tanë që jetojnë në Zvicër, të shohin nga afër Dardanët. FBK fton shqiptarët që jetojnë në Zvicër…