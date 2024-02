Heqja e vizave e bënë të vetën: 52 mijë udhëtarë më shumë në Aeroport këtë janar krahasuar me periudhen e njëjtë të vitit 2023 Nga të dhënat e Aeroportit Ndërkombëtar “Adem Jashari”, në 31 ditët e para të këtij viti nëpër këtë aeroport qarkulluan 287,205 udhëtarë apo 51,629 më shumë se në janarin e 2023-ës kur aeroportin e shfrytëzuan 235,576 qytetarë. Kështu dyndja e qytetarëve u rrit për 21.9 për qind në krahasim me vitin e shkuar me gjithsej…