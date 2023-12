Heqja e vizave bën të vetën: Mbi 287 mijë pasaporta u lëshuan për një vit

Pasaporta e Republikës së Kosovës që nga një janari i 2024-s do të ketë vlerë më të madhe, pasi qytetarët do të kenë mundësinë e udhëtimit edhe në zonën Schengen.

E ky lajm i shumë pritur për kosovarët ka bërë që ata të pajisen me të madhe me pasaporta.

Në të dhënat zyrtare të cilat i ka siguruar lajmi.net nga Ministria e Punëve të Brendshme thuhet se mbi mbi 200 mijë qytetarë në vitin 2023 u pajisen me pasaporta.

Edhe pse procesi i pajisjes me pasaporta gjatë vitit u përcoll me probleme e me mungesë të materialit, interesimi i qytetarëve për këtë dokument udhëtimi ishte i artë.

Në përgjigjen e MPB-së thuhet se 287 mijë e 965 qytetarë në vitin që e lam pas e morën pasaportën e Kosovës.

Sipas Indeksit “Henley Passport”, e cila është një uebfaqe e specializuar e pasaportave, qytetarët e Kosovës mund të udhëtojnë pa viza me pasaportën e vendit të tyre në 14 shtete të tjera të botës.

Në Evropë, qytetarët e Kosovës deri më tani deri më tani mund të udhëtonin vetëm drejt shteteve fqinje të saj: Maqedonisë Veriore, Serbisë, Shqipërisë dhe Malit të Zi. Po ashtu qytetarët mund të udhëtonin pa viza edhe në Turqi.

Por pas liberalizimit të vizave padyshim se pasaporta e Kovës do të fuqizohet dhe qytetarët do të kenë mundësinë të udhëtojnë vetëm me pasaportë edhe në zonën Schengen.

Sipas të dhënave të fundit, Singapori është në krye të listës dhe qytetarët e këtij vendi mund të udhëtojnë pa viza në 192 nga 227 vende. Gjermania, Italia dhe Spanja ndajnë vendin e dytë.

Pas tyre janë Austria, Finlanda, Franca, Japonia, Luksemburgu, Koreja Jugore dhe Suedia në vendin e tretë. Në të katërtin janë Danimarka, Irlanda, Holanda dhe Mbretëria e Bashkuar.

Kurse top-pesëshen e përmbyllin këto vende: Belgjika, Republika Çeke, Malta, Zelanda e Re, Norvegjia, Portugalia dhe Zvicra. ShBA-ja renditet e 8-ta. /Lajmi.net/