Henry: Messi duhet të rikthehet te Barcelona, në PSG s’po e respektojnë

Para fillimit të ndeshjes, Henry dëgjoi tifozët vendas duke fikshkëllyer fituesin e Kupës së Botës me Argjentinën, Lionel Messi, shkruan Lajmi.net

Ish-lojtari i tij te Barcelona, Henry reagoi menjëherë duke thënë: “Kjo është një çmenduri. Si mund të fishkëllehet lojtari që ka 13 gola dhe 13 asiste. Ai duhet të largohet sa më parë dhe të shkoj në Barcelonë”.

Kujtojmë që Lionel Messit kontrata me Paris Saint-Germain i skadon në fund të muajit qershor të këtij viti. Ai është në bisedime me krerët e PSG-së por ende nuk është arritur ndonjë akord./Lajmi.net/

Thierry Henry: “Messi must return to Barcelona for the love of football and because he didn't leave like he should have.” @PVSportFR 📹🗣️🇫🇷

