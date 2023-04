Hendbollisti Quni: Ndeshja me Malin e Zi është moment i rëndësishëm Hendbollisti Luigj Quni e vlerëson të rëndësishme ndeshjen me Malin e Zi. Quni është kthyer në Kombëtaren e Kosovës në hendboll pasi mungoi në dy ndeshjet me Bosnjë-Hercegovinën. Lojtari luftarak mungoi për shkak të një lëndimi, të cilin e ka sanuar plotësisht. Kombëtarja jonë luan me Malin e Zi të enjten prej orës 20:15 në…