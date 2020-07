Hendbolli në Kosovë – të mërkurën fillon afati kalimtar

Afati i rregullt kalimtar për hendbolliste dhe hendbollistë për edicionin 2020/21 do të filloj të mërkurën, më 15 korrik, dhe do të vazhdojë deri më 31 korrik, në përputhje me Rregulloren mbi regjistrimin e klubeve, lojtarëve, statusin dhe transferimin i tyre.