Hendboll, garat evropiane – Ferizaj direkt në raundin e tretë

Kupa Evropiane është niveli i tretë evropian dhe zëvendëson Kupën Sfiduese (Challenge Cup), pas reformimit të kupave evropiane këtë verë.

Në raundin e parë nuk do të luhen ndeshje, kurse ndeshjet e raundit të dytë do të luhen duke filluar më 10 e 11 tetor. Në raundin e dytë do të luajnë 18 skuadra.

Kampioni i Kosovës, Ferizaj, do të startojë direkt prej raundit të tretë. Pra raundin e dytë e kalon pa lojë. Ndërkohë Istogu dhe Vushtrria janë në mesin e skuadrave që do të luajnë në raundin e dytë.

Më vonë këtë javë, EHF-ja do të përcaktojë bartësit për shortin e raundit hapës. Shorti do të tërhiqet më 28 korrik në Vjenë.