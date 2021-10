Hëna e re në Peshore sjell ndryshime dhe rikthime me ish-të dashurit për këto shenja

Sezoni i Peshores është në fuqi të plotë dhe shenjat e zodiakut po ndiejnë energjinë e tij të mbingarkuar që ndikon në marrëdhëniet e tyre. Tani për tani, marrëdhëniet tona janë në qendër të vëmendjes dhe do të përqendrohen vetëm gjatë hënës së re, e cila do të ndodhë më 6 tetor, ditën e nesërme.

Për 3 shenjat e mëposhtme kjo Hënë e re sjell dhe rimendime për lidhjet e të shkuarës:

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Ekziston mundësia që të ktheheni me ish -in tuaj nën Hënën e Re në Peshore. Ju mund të jeni duke përjetuar një dëshirë të fortë për të rregulluar gjërat në këtë fazë të Hënës dhe të ndjeni se është përgjegjësia juaj për të rregulluar çdo ndjenjë të vjetër.

Gaforrja (21 qershor – 22 korrik)

Mund të bini pre e rilidhjes me ish -in tuaj gjatë kësaj Hëne të Re në Peshore. Emocionet tuaja janë të tejmbushura nën këtë Hënë, duke ju bërë të mendoni se këtë herë do të jetë ndryshe.

Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)

Gjithashtu ka mundësi të ktheheni së bashku me një ish gjatë Hënës së Re në Peshore. Kjo mund të jetë një tronditje për disa prej jush pasi ndiheni si njerëz racionalë por duhet dikush i veçantë për të kuptuar vërtet se sa sentimental jeni. /Lajmi.net/