“Hëna e kaltër” do shfaqet sivjet, ja me çfarë date

Këtë Halloween, një hënë e rrallë blu do të shfaqet në të gjitha zonat kohore, për herë të parë pas 30 vitesh.

Termi Hëna Blu përdoret për të përshkruar dy lloje të ndryshme të hënave. Përkufizimi i parë i referohet të dytës nga dy hënat e plota brenda një muaji kalendarik, transmeton lajmi.net.

Hëna e kaltër që do shfaqet këtë Halloween megjithatë, i referohet të parit përkufizimi dhe, për fat të keq, nuk do të thotë se hëna do të jetë krejtësisht e kaltër.

Shfaqja e Hënës blu ndodh shtatë herë çdo 19 vjet, teksa tjetra nuk do të jetë në dispozicion për të gjithë botën në Halloween deri në vitin 2039. Hera e fundit që ka ndodhur një gjë të tillë ishte në vitin 1944.

Sigurisht se kjo lloj Hëne do e bëjë festën e Halloween-it më të frikshme. /Lajmi.net/