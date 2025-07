Helmohet kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu po rikuperohet nga një rast helmimi nga ushqimi, tha zyra e tij të dielën, duke shtuar se ai do të vazhdojë t’i kryejë detyrat e tij ndërsa pushon në shtëpi për tre ditët e ardhshme, raporton Reuters.

Netanyahu, 75 vjeç, u sëmur gjatë natës dhe u konstatua se po vuante nga një inflamacion i zorrëve dhe dehidrim, për të cilat po merr lëngje intravenoze, thuhet në një deklaratë.

“Në përputhje me udhëzimet e mjekëve të tij, kryeministri do të pushojë në shtëpi për tre ditët e ardhshme dhe do t’i menaxhojë punët e shtetit prej andej”, shtoi zyra e tij.

Netanyahut në dhjetorin e kaluar iu hoq prostata pasi u diagnostikua me një infeksion urinar.