Heidi me dedikim special për Romeon: Më ke bërë gocën më të lumtur në botë Heidi Baci dhe Romeo Veshaj ishin njëri ndër çiftet e krijuara brenda Big Brother VIP Albania 3. Pas përfundimit të garës ata po jetojnë dashurinë e tyre jashtë shtëpisë dhe duken më të lumtur se kurrë. Si rrallë herë Heidi ka postuar disa foto me Romeon, duke i shoqëruar me disa fjalë të ëmbla dashurie.…