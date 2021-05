Heidi Klum ‘në një përplasje të ashpër ligjore’ me babanë Günther për emrin e vajzës së saj

Heidi Klum ‘është përfshirë në një betejë ligjore’ me babain e saj ekzekutiv të kozmetikës së larguar për markën tregtare të emrit të vajzës së saj adoleshente.

Günther Klum, 75, ka markuar emrin e 17-vjeçares Leni Olumi Klum, duke shkaktuar çështje të mundshme në karrierën e saj në rritje si modele, shkruan Daily Mail.

Ai gjithashtu raportohet se ka markuar pseudonimin e saj të dashur, ‘Mausekatze’ – përkthyer si ‘Mousecat’, transmeton lajmi.net.

Është menduar që nëse marka tregtare e cila u paraqit në mars, mund të provohet se është bërë me ‘qëllim të keq’, ai do të përballet me gjashtë muaj burg ose një gjobë të rëndë 250,000 € (214,808).

Günther ka postuar dokumente të ndryshme në faqen e tij në Instagram dhe në postimin e tij më të fundit tallet me mundësinë e përballjes me burgun.

Avokati gjerman Stephan Ruben i tha gazetës Bild: ‘Nëse Günther Klum shkel shkeljet e të drejtave të palëve të treta, ai do të kërcënohet me një urdhër ndalimi i cili, nëse jepet, do t’i kushtojë atij 250,000 € ose gjashtë muaj burg./Lajmi.net/