Hehir: Qeveria Kurti bëri në veri atë që do të bënte secili shtet që respekton veten Profesori i Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Universitetin Westminster në Londër, Aidan Hehir, ka thënë se veprimet e Qeverisë Kurti në veri të Kosovës kanë qenë veprime që do t’i bënte secili shtet për të siguruar sovranitetin e brendshëm. Hehir ka thënë se mos kontrolli i tërë territorit të saj, për Kosovën do të ishte pengesë për…