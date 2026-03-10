Hegseth paralajmëron Rusinë të mos përfshihet në luftën me Iranin

Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth paralajmëroi Rusinë të mos përfshihet në luftën me Iranin.

Komenti i tij erdhi pasi u pyet në lidhje me telefonatën që presidenti amerikan Donald Trump zhvilloi dje me Vladimir Putinin e Rusisë, raporton CNN.

Hegseth e përshkroi bisedën si një “thirrje të fortë”, të cilën ai shpresonte të riafirmonte “mundësinë për pak paqe” në luftën e Rusisë me Ukrainën.Ai tha se telefonata gjithashtu riafirmoi “një njohje se, për sa i përket këtij konflikti, ata nuk duhet të përfshihen”.

