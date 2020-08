Hearn thotë se Joshua mund të përballet me Whyte: Krejt çfarë ai dëshiron është titulli i WBC

Tifozët e boksit po presin që Anthony Joshua të përballet me Tyson Fury, pas duelit me Kubrat Pulev, por duket se gjërat mund të mos shkojnë sipas planeve.

Promotori i AJ, Hearn, ka thënë se klienti i tij mund të përballet me Whyte, nëse Tyson Fury refuzohet si mandatar për titullin e WBC.

“Joshua dëshiron titullin e WBC”, ka thënë Hearn, transmeton lajmi.net.

“Ai nuk shqetësohet nëse titulli vjen kundër Wilder apo Fury. Secili do që të jetë”, ka shtuar britaniku.

“Kushdo që zotëron titullin, Joshua është i gatshëm të përballet për unifikim të titujve. E dimë se fituesi i së shtunës do të detyrohet të përballet me fituesin e Fury – Wilder”.

“Nëse Fury nuk do të përballet me Whyte, titulli do t’i shkojë atij. Nuk e dua këtë. Por, Joshua do të përballet me këdo që e ka titullin”, ishin fjalët e promotorit.

Mbetet të shihet nëse do të jetë e mundur që Joshua dhe Fury të përballen për unifikimin e titujve të kampionit. /Lajmi.net/