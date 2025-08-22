Haziri: Uroj që VV ta kalojë këtë klimaks dhe të arrijë një marrëveshje politike

Deputeti i betuar i LDK-së, Lutfi Haziri pak para nisjes së seancës konstituive tha se nuk po shfrytëzohet e drejta për propozim të kandidatit për kryetar të Kuvendit.

“Uroj që me e kalu këtë klimaks politik partia e parë, dhe të arrijë një marrëveshje politike. Duhet të punohet shumë që të arrihet një marrëveshje politike”, tha tutje ai.

Haziri po ashtu renditi të këqijat që për momentin Kosova i ka si pasojë e moskonstituimit të Kuvendit të Kosovës.

