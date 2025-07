Haziri thotë se LDK nuk do të ketë takim me Kurtin: Ka takim Limaj-Kurti, LDK e ka qëndrimin jo Deputeti i LDK-së, Lutfi Haziri sot ka folur para mediave në lidhje me bllokadën në Kuvend e cila nuk pritet të zgjidhet as në seancën e sotme e cila është e 48-ta me radhë. Ai ka thënë se mungesa e një marrëveshje politike po e mban Kosovën pa Qeveri dhe pa Kuvend, shkruan lajmi.net. “Ajo…