Haziri takohet me dhëndrrin e ardhshëm, ka një mesazh për Mozzikun: Kujdesuni për njëri tjetrin si për sytë që keni Këngëtari Gramoz Aliu, i njohur në tregun muzikor me emrin Mozzik para disa javësh e ka bërë publike lidhjen me prezantuesen Lotina Haziri. Mozzik vazhdimisht ka qenë në qendër të vëmendjes për jetën e tij personale. Ndërsa, kujtojmë që Lotina është vajza e politikanit të njohur, ish-kryetarit të Gjilanit, Lutfi Haziri, ky i fundit dhe…