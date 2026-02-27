Haziri: S’ka ndodhë që me u zgjedhë ndonjë president, pa pjesëmarrjen ose pa e shkaktuar LDK-ja procesin
Nënkryetari i LDK-së dhe deputeti, Lutfi Haziri ka thënë se shprehja e tij e famshme “kryeministri kalon kah zyrat e LDK-së”, vlen edhe për çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri të vendit.
“Unë besoj shumë që po, s’ka ndodhë që me u zgjedhë ndonjë president, pa pjesëmarrjen ose pa e shkaktuar LDK-ja procesin. Edhe vitin e kaluar u pa sa është jetike. Mungesa e pragmatizmit të LDK-së e coj në zgjedhje me 28 dhjetor”, ka thënë Haziri në T7.
“Do të doja shumë që të mbërrihet një konsensus më i gjerë për president. Do të arrihet me bashkëpunim mes partive politike, qoftë LVV-LDK, qoftë LVV-PDK”, ka shtuar Haziri.