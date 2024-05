Haziri: Qeverisja e Kurtit ka qenë një “one man show”

Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thotë për A2 CNN se mënyra më korrekte është përmes dorëheqjes së Kurtit, ndërsa PDK dhe LDK sipas tij, mbështesin në heshtje një mocion për shpërbërjen e Kuvendit, dhe mocion mosbesimi.

“Darka e fundit pa qenë as e para as e dyta, ndodhi mes PDK dhe zotit Kurti mbrëmë. Nuk doli agjenda legjislative për të cilën është ftuar, por dolën zgjedhjet si çështje që është diskutuar dhe tanimë po dihet e shihet se zoti Kurti ka ofruar dy sezone, pranverën ose vjeshtën në këto zgjedhje dhe shpresoj që tani të zbardhet qëndrimi i tij, sepse mënyra si shkojmë në zgjedhje na dallon të gjithëve. LDK mendon se politikisht korrekte, politikisht e drejtë dhe moralisht duhet zoti Kurti ta pranojë aktin e dorëheqjes. Për 45 ditë republika jonë shkon në zgjedhje, nuk ka zbrazëti ligjore, mekanizmi zgjedhor aktivizohet. PDK si duket ka një marrëveshje të heshtur për mocion për shpërbërjen e Kuvendit dhe AAK-ja për mocionin e mosbesimit. Ajo që i bashkon janë zgjedhjet.”

Haziri kritikon Kurtin për mungesën e dialogut me opozitën dhe shoqërinë civile gjatë 3 viteve e gjysmë, ndërsa thotë se qeverisja e tij ka qenë, një “one man show”.

“Ne kemi kulturën e dialogut. Zoti Kurti për tre vite e gjysmë ka qenë përjashtues. Nuk ka ndërtuar dialog me opozitën, as me sindikatat, as me shoqërinë civile. Me parimin “one man show” ka udhëhequr edhe politikat edhe proceset, përkundër që një njeri dhe një parti nuk mundet t’i shtyjë para reformat dhe politikat.”