Haziri: Përvoja nga e kaluara me LVV-në dhe PDK-në nuk na lejoi një bashkëpunim të ri
Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, ka folur në Debat Plus për sfidat e bashkëpunimit politik pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, të cilat nuk sollën krijimin e një qeverie të re dhe çuan vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme më 28 dhjetor.
Zgjedhjet dhjetorit rezultuan me një fitore historike për LVV-në e Albin Kurtit, ndërsa LDK-ja doli e treta me rreth 13 për qind të votave.
Sipas analistëve, qasja e LDK-së “as mish, as peshk” gjatë 2025-tës çoi në këtë rënie të LDK-së.
Por, Haziri ka theksuar se mungesa e bashkëpunimit pas zgjedhjeve të 9 shkurtit ishte e kaluara jo aq e lavdishme e LDK-së me Vetëvendosjen dhe Partinë Demokratike të Kosovës (PDK).
“LDK e ka pas definimin e politikës së vet karshi kësaj situate. Me këtë përshkrim. Ne kemi pas bashkëpunim me VV-në edhe si opozitë edhe si tendencë për të ndërtuar qeveri bashkë, dhe kemi ndërtuar qeveri bashkë dhe s’kemi mund me funksionu. Përvoja jonë e bashkëpunimit me LDK-në ka qenë evidente, ka përfunduar me mocion mosbesimi. Përvoja me VV-në ka përfunduar me shkarkimin të njëanshëm të kryeministrit në atë kohë. Këto përvoja nuk të japin të drejtë me u sjell para qytetarëve me situatë tjetër. Se ajo që thuhet nëse një herë të mashtron nuk e ki ti fajin, i ka ai, por herën kërkosh s’të ka faj”, ka thënë Haziri.