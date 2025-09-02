Haziri, për VV-në: Prej kujt po e mbrojnë Kosovën? Prej themeluesve të kësaj Republike?
Deputeti i Lidhjes Demokratike, Lutfi Haziri, ka reaguar ndaj akuzave të nënkryetares së Kuvendit, Albulena Haxhiu, se “individë brenda opozitës janë të shantazuar” në lidhje me, sipas saj, “heshtjen” në raport me Listën Serbe. Në një reagim në emisionin “Politiko”, Haziri tha se akuzat e tilla nuk mund të adresohen ndaj atyre që kanë qenë…
Lajme
Deputeti i Lidhjes Demokratike, Lutfi Haziri, ka reaguar ndaj akuzave të nënkryetares së Kuvendit, Albulena Haxhiu, se “individë brenda opozitës janë të shantazuar” në lidhje me, sipas saj, “heshtjen” në raport me Listën Serbe.
Në një reagim në emisionin “Politiko”, Haziri tha se akuzat e tilla nuk mund të adresohen ndaj atyre që kanë qenë pjesë e themelimit të shtetit të Kosovës.
“Qysh munden me qene të shantazhuar njerëzit që janë themeluese të kësaj Republike. Prej kujt po e mbrojnë Republikën e Kosovës? Prej neve që e kemi nënshkruar Deklaratën e Pavarësisë? Nëse Serbia kish pasë santazh mbi njerëz të LDK-së, eksponentë të LDK-së, ne nuk do të arrinim në këtë nivel ku kemi realizuar ëndrra së bashku me popullin e Kosovës.” – deklaroi ai