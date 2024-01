Haziri për negociatat me Serbinë: Kosova ka patur një dështim ‘epokal’ në procesin e dialogut! Kryeministri i vendit, Albin Kurti, ka kërkuar që të bëhet ndarja e integrimit të Kosovës në BE nga procesi i dialogut. Në lidhje me këtë kërkesë të kryeministrit, ka folur për “Gazeta Blic”, nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri. Haziri tha Kosova ka patur proces të ndarë të integrimit me dialogun por se…