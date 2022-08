Haziri për Kurtin: Ende nuk e kemi parë në veprim për të zgjidhur një çështje të vetme

Lutfi Haziri, nënkryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se kryeministri Albin Kurti deri me tani ka pasur takime me presidentin serb vetëm sa për tu takuar, por që asnjë marrëveshje e re nuk është arritur.

Kështu është deklaruar Haziri përmes një postimi në Facebook, ku ka shtuar se të parin e qeverisë nuk e kemi parë ende në veprim për të zgjidhur një çështje të vetme, shkruan lajmi.net.

Postimi i plotë:

Deri tani, kryeministri i Kosovës ka pasur takime me presidentin serb sa për t’u takuar, por asnjë marrëveshje e re nuk është arritur. Është biseduar dhe dakorduar lidhur me metodat e implementimit të marrëveshjeve që janë arritur nga ish-kryeministrat e Kosovës.

Ende nuk e kemi parë Kurtin në veprim për të zgjidhur një çështje të vetme në agjendën e cila pritet të shtjerret së bashku me ndërmjetësin ndërkombëtar, që në këtë rast është BE dhe Lajcak në emër të përfaqësuesit më të lartë të BE-së dhe lehtësimit të vjen nga SHBA-të.

Në takimin e nesërm duhet ta kenë parasysh dhe prioritet negocimin sa më të shpejt të zgjidhjes së çështjeve që i kemi përpara. Natyrisht, me marrëveshje gjithëpërfshirëse e cila përfundon me njohje reciproke dhe i obligon të dyja palët që ta zbatojnë dhe, mbi të gjitha, me këmbëngulësi dhe me vullnet politik duhet të insistojmë që kjo të përfundojë sa më parë sepse status-quo është armiku më i madh i Kosovës, e cila sjell tensione.

Në këtë rast, kapaciteti i gjetjes së zgjidhjeve tregohet, jo nëpërmjet policisë, por nëpërmjet dialogut. /Lajmi.net/