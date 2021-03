Haziri për kandidimin e Mustafës: Ka qenë i befasishëm

Haziri thotë se ka qenë e pandershme antributi i kandidaturës së Mustafës, ndërsa thotë se e ka vlerësuar të kandidojë dhe e ka bërë atë.

“Për mua kandidaturat janë reale, ka qenë e pandershme mbrëmë antributi i kandidaturës së zotrit Besian Mustafa që lidhet me këtë gjeneratë apo me atë gjeneratë. Njeriu ka vendosur me kandidu dhe ka vlerësu me kandidu pa e pyet askënd dhe e ka bërë aktin. Pse nuk duhet me ja pranu vlerësimin?”, tha Haziri.

Megjithkëtë, Haziri thotë se kandidimi I tij ka qenë i befasishëm.

“Unë nuk kom dasht me ja pranu fushatën që ju ka organizu, se është bërë fushatë mandej… A ka qenë e befasishme, ka qenë”, shtoi Haziri në Kanal 10.