Haziri: Në takim me Lajçakun do të diskutohet për implementimin e marrëveshjes bazë të 28 shkurtit Gjatë ditës së sotme pritet që emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Mirosllav Lajçak të zhvillojë takim me liderët e opozitës. Në këtë takim do të diskutohet për implementimin e marrëveshjes bazë të 28 shkurtit. Kështu ka bërë të ditur nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri. “Ne nuk jemi zyrtarisht të njoftuar…