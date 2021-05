Haziri: LDK nuk do t’i shkojë në takim më Kurtit

Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, ka thënë se LDK-ja nuk do t’i shkoj më në takim kryeministrit Kurti.

Haziri tha duke se nuk kanë nevojë të bëjnë improvizime të takimeve sepse, sipas tij, nuk kanë asnjë arsye politike për t’i shkuar Kurtit në takim.

Ai theksoi se kishte qenë më mirë që të gjithë liderët e opozitës të takohen së bashku me kryeministrin Albin Kurti, duke i ikur duplifikimit të takimeve.

“Asnjëherë jashtë sodit. Çështjen e presidentit e kemi diskutuar me presidentin. Sot e kemi pasur takimin e dytë konsultues, informues më shumë. Dhe kemi thënë që nëse paraqitet nevoja e takimit në formatet politike të liderëve, është mirë që të gjithë të jenë në një dhomë. Nuk është mirë që takimet të vazhdojnë tek e tek ose 1+1 siç ka qenë edhe takimi i parë, por është mirë që me u taku të gjithë liderët, kryeministri me liderët e opozitës”, tha ai në Rubikon.

“Kërkesa jonë për raportim në Kuvend para dhe pas bisedave është kërkesë e padiskutueshme. Ne e kemi marrë pajtueshmërinë për raportim para dhe pas. Për takime që janë në Kuvend që ka për të raportuar në Kuvend, ne nuk kemi arsye me bë improvizime të takimeve sepse nuk kemi asnjë arsye politike për të shkuar”, shtoi Haziri.