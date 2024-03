Haziri: LDK është e gatshme për zgjedhje kur vendi mbetet pa kryeministër – Nuk bëjmë mocion

Ka sa kohë që opozita kërkon zgjedhje të parakohshme, kërkesë së cilës deri më tani, kryeministri i vendit, Albin Kurti nuk iu ishte adresuar.

Lidhur me këtë, Kurti kishte thënë se kjo do të bëhej e mundur nëse do të votohej nga opozita, që njëkohësisht do të kërkonte shumicën e votave në Kuvend, shkruan lajmi.net.

Rreth këtyre deklaratave të shumta ka pasur reagime të ndryshme, ku shumica ishin në kërkim të zgjedhjeve në vend.

Për këtë ka reaguar edhe nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovi Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri i cili tha se LDK-ja nuk do t’i jep shanca Kurtit të viktimizohet, që do të thotë se nuk do të bëjnë mocion.

Por në rast se “vendi mbetet pa kryeministër”, atëherë LDK-ja është e gatshme për zgjedhje.

“LDK është gati për të gjitha”, theksoi Haziri përmes një postimi.

“Siç ka deklaruar Kryetari i LDK-se mbrëmë, kryeministri Kurti është dorëzuar e po kërkon viktimizimin. LDK nuk bën mocion, por është e gatshme për zgjedhje kur vendi mbetet pa Kryeminister, dhe natyrisht për qeverisje. LDK nuk ia mundëson e as mundëson dëshirën për viktimizim. Veç dorëheqja pas dorëzimit”, ka thënë ai. /Lajmi.net/