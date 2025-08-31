Haziri: Kuvendi bëri një hap para e dy prapa – agjenda e fshehur po ecën
Deputeti i LDK-së, Lutfi Haziri, ka reaguar ndaj mënyrës se si po zhvillohet konstituimi i Kuvendit të Kosovës, duke e cilësuar procesin si një hap para e dy hapa prapa. Në një postim publik, ai ka kritikuar ndarjen e zgjedhjes së nënkryetarëve të pakicave s, duke e parë këtë si një praktikë të dëmshme dhe…
Deputeti i LDK-së, Lutfi Haziri, ka reaguar ndaj mënyrës se si po zhvillohet konstituimi i Kuvendit të Kosovës, duke e cilësuar procesin si një hap para e dy hapa prapa.
Në një postim publik, ai ka kritikuar ndarjen e zgjedhjes së nënkryetarëve të pakicave s, duke e parë këtë si një praktikë të dëmshme dhe në kundërshtim me frymën e Kushtetutës, transmeton lajmi.net.
“Kur të gjithë besonin që me zgjedhjen e Kryetarit dhe Nënkryetarëve të shumicës politike e etnike u bë një hap para, ndodhi veprimi. Ndarja e zgjedhjes së Nënkryetarëve të pakicave dhe dy hapa prapa. Asgjë e re. Më rëndësi që agjenda e fshehur po ecën”, shkroi Haziri.
Sipas tij, bashkëpunimi ndërmjet shumicës dhe pakicave në Kuvend nuk është çështje dëshire, por obligim kushtetues. Haziri theksoi se pragmatizmi politik dhe kompromisi janë vlera thelbësore në një sistem demokratik dhe jo dobësi.
Ai gjithashtu vlerësoi se përvoja e viteve të fundit i ka treguar se kërkesat e miqve ndërkombëtarë për të garantuar të drejtat e komuniteteve përmes mekanizmave kushtetues kanë qenë të arsyeshme dhe largpamëse.
“Sa i përket të drejtave për komunitetet pakicë në Kosovë, edhe vetë jam bindur tash se pse miqtë ndërkombëtarë na kërkonin që t’i bënim e garantonim vetëm me mekanizma kushtetues”, shkroi ai.
Në fund të reagimit të tij, Haziri përmbylli me një mesazh të qartë: “Republika, mbi të gjitha!”./lajmi.net/