Haziri: Kurti me vizitë në Tetovë shkaktoi përçarje

Lufti Haziri, nënkryetar i LDK, ka folur për e Kurtit në Maqedoninë e Veriut.

Ai tha se Kurtit i duhej një agjendë e tillë në kuadër të qëllimeve politike në Rajon. Qëllimet e tij janë të bashkojë shqiptarë, por sipas tij qëllimi politik është më e thellë dhe ka të bëjë me mbulimin e aferave dhe skandaleve që kanë shpërthyer në Kosovë.

“Po i duhej Kurtit një agjendë e tillë në kuadër të qëllimeve politike që ka në Rajon. Qëllimet janë që të bashkojë shqiptarët në Rajon, por motivi politik është më i thellë. Ka të bëjë më mbylljen aferave dhe skandaleve që kanë shpërthyer në Kosovë, që kanë të bëjnë me energjinë, rezervat e shtetit dhe mjetet e vjetra e asetet.Kjo vizitë nuk është e kryeministrit të Kosovës, por e liderit i LVV. Premtimet e tij atje, shkaktoi përçarje pasi doli hapur përkrah opozitës së re.Mos të harrojmë që Kurti mbështeti zotin Sela në zgjedhjet e kaluara. Dhe në atë vizitë në atë kohë, pati shumë debate.Kurti tenton një koalicion ideologjik, përtej protokollit shtetëror” tha Haziri në Abcnews.

Sa i përket marrëdhëniet me shtetet fqinj, të cilat janë në një krizë, Haziri u shpreh se Prishtina po prodhon kriza.

Ai shtoi se pasi prishi marrëdhëniet me Abazovic dhe Ramën, tani të njëjtën gjë bëri edhe në Maqedoninë e Veriut, duke treguar mbështetje për opozitën e re.

“Deri para disa ditëve, Kurti të vetmen marrëdhënie e kishte me Shkupin. Sepse me Malin e Zi raportet u dëmtuan me Dritan Abazoviç. Edhe me Shqipërinë, vizitën e Ramës e shikuan si mbështetje pro opozitës dhe kjo shkallmoi këto raporte mes dy vendeve.Dhe vizita e fundit në Tetovë dhe Shkup, e fut Kosovën në raport që po prodhon kriza. Prishtina po prodhon politika të këqija dhe kriza duke shfrytëzuar komunitet shqiptare. Kurti në raport me Serbinë përfaqëson reciprocitet dhe ky është në proporcion me veriun e Kosovës. Kurti, Preshevën e Bujanovckin e ka përdorur vetëm për qëllime politike’’, tha Haziri.

Ajo që e dallon Kurtin nga liderët e tjerë është se është ideologjik dhe jo kombëtar, u shpreh nënkryetari i LDK-së më tutje.