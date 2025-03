​Haziri kritik ndaj disa deputetëve të LDK-së, kërkon zbardhje të procesit të votave me postë

Në Lidhjen Demokratike të Kosovës s’ka përçarje, thotë nënkryetari Lutfi Haziri. Sipas tij, pakënaqësitë e fundit të shprehura nga anëtarë të Kryesisë janë më shumë për zhurmë politike. Megjithatë, të njëjtat ai nuk i konsideron si qesharake, por të tilla që duhen diskutuar në organet e brendshme të partisë.

Ai në një intervistë për KosovaPress thotë se kërkesa e ish-kryeministrit Avdullah Hoti për lidership të ri në LDK ka qenë e paqartë dhe që nuk është ditur se çka nënkupton.

Përkundër kësaj, Haziri është kritik edhe për zyrtarë partiakë që kanë siguruar mandatin e deputetit, por që sipas tij, s’kanë sjellë asnjë votë përtej LDK-së. Mirëpo, ai nuk pranoi të flasë me emra se kush janë të njëjtit.

“Më së paku ai (Avdullah Hoti) është në pozitë të bëjë deklarata qesharake. Avdullah Hoti dhe shumica prej neve në LDK sillemi dhe punojmë si të përgjegjshëm, të urtë dhe të butë në qëndrimet tona, por të palëvizshëm dhe kokëfortë në bazë të parimeve politike që i kemi. Ne përfaqësojmë vlerat tona. Kjo është zhurmë politike dhe asgjë tjetër. LDK-ja ka nevojë me u mbështet dhe ruajt politikisht si organizim politik. Ne, disa, LDK-në e kemi si familje politike, sepse kemi qenë dhe jemi idealistë politikë të lidhur si kërthiza me LDK-në. Kështu që në asnjë mënyrë nuk e pranoj zhurmën politike dhe s’lejoj me e konsumua LDK-në politikisht. Kërkesa për lidership të ri, çka nënkupton? Nëse zotëri Abdixhiku në mbledhje ka thënë se jeni të gatshëm me thirr Kuvendin, pse nuk u thirr Kuvendi? Çka nënkupton lidership i ri: kryesi e re e LDK-së, kryetar i ri LDK-së? Krejt është në rregull nëse duhet me dalë. Por në këtë proces politik, LDK-ja nuk pranon zhurmën politike për të na dërguar në një hendek ku janë disa që po e mbrojnë dikë dhe janë dikush që po e sulmojnë dikë”, thotë ai.

Haziri përmend emrin e Visar Azemit, kryetar i degës së LDK-së në Ferizaj dhe i cili si figurë e re ka rritur votën e LDK-së përtej bazës elektorale.

Mirëpo, të kundërtën e thotë për disa zyrtarë partiakë që kanë fituar ulëse në Kuvendin e Kosovës dhe sipas tij mburren se kanë marrë shumë vota. Por, Haziri deklaron se të njëjtit nuk janë sjellë asnjë votë përtej bazës elektorale të LDK-së.

“Për mua, shumë më të rëndësishëm dhe të vlerësuar janë disa emra që në LDK kanë hyrë në listë dhe s’kanë fituar ulësen e deputetit, por kanë pasur guxim dhe kanë ofruar emrin e tyre dhe kanë kontribuar. Ai është kontribut-dhënës dhe ka krijuar mundësinë që LDK-ja të fitojë 20 ulëse, sesa ata që në LDK kanë fituar ulëse me shumë numra që kanë ditur ta menaxhojnë votën e brendshme të LDK-së. Ai ose ajo ka qenë më i zoti të menaxhojë votën e brendshme të LDK-së, por asnjë votë përtej LDK-së nuk e ka prurë. Zero votë ka prurë. Ka siguruar ulëse në LDK dhe asnjë votë jashtë LDK-së nuk e ka prurë. E kam për të reja dhe të vjetra. Të rejat kanë prurë vota përtej LDK-së. Çka ka prurë Visar Azemi në LDK? Ka prurë votë përtej LDK-së. Ka ardhur për herë të parë, ka dalë në krye të strukturës së LDK-së në Ferizaj dhe ai është kontribut-dhënës më i madh në LDK sesa disa që kanë marrë ulëse në mënyrën dhe formën që ka ditur të menaxhojë, ka pasur kontakte dhe lidhje dhe ka menaxhuar votën e LDK-së. Madje, thotë kam marrë vota shumë. Çfarë vote, shumë? Hajde i pjesëtojmë me dhjetë dhe shihe sa dalin. Ajo është votë e brendshme e LDK-së dhe i atribuohet liderit të LDK-së”, shton ai.

Duke komentuar rezultatin zgjedhor të 9 shkurtit, ku LDK-ja u rendit si partia e tretë, ai thotë se pritjet politike kanë qenë më të larta, megjithatë do të respektojnë të njëjtin.

“Ne kemi punuar, s’është që ka pasur pritje politike. Ne kemi punuar për rezultat më të mirë dhe mbështetje më të madhe qytetare. Angazhimi jonë ka qenë i pandalshëm, programi jonë ka qenë i punuar nga ekipe të mira dhe emra të njerëzve që kanë autorësi brenda dhe përtej Kosovës”, deklaron Haziri.

Në anën tjetër, sa i përket akuzave të LVV-së se LDK-ja ka manipuluar votat me postë nga diaspora, Haziri thotë se një gjë të tillë e kanë rrëzuar PZAP-i dhe Gjykata Supreme.

Mirëpo, Haziri thotë se ajo çka ka ndodhur në votat me postë nuk është e mirë dhe se organet e drejtësisë duhet ta zbardhin në tërësi këtë proces.

“Ndryshimi kozmetik sado që ka ndodhur në këtë ligjin e fundit, ka krijuar mundësi për t’u dëmtuar vota, pasi është prekur vota. Shiko vonesat, shiko formula e re zgjedhore çka ka shkaktuar dhe shiko votën e mërgatës. Partia e parë po e akuzon partitë e dytë në mërgatë. Ne s’kemi të drejt me u rritë a? Pse ne kemi marrë vota më shumë, kanë ndërtuar mekanizëm të ankesës kundër neve. Ajo që ka ndodhur nuk është e mirë dhe nuk mund të themi se është e mirë. Vota në ambasada dhe vota me postë nuk është e sigurt, nuk është ruajtur dhe nuk është garantuar. Duhet parë deri në fund çka ka ndodhur. Organet e shtetit nuk duhet lejuar të kalojë kjo. Duhet përfunduar hetimi dhe të zbardhet ky proces. Kjo s’ka të bëjë me LDK-në. Për LDK-në nuk njihet kjo kulturë dhe është e papranueshme dhe dënueshme kjo mënyrë. Kërkoj që të zbardhet ky rast”, përfundon Haziri.

LDK në zgjedhjet e 9 shkurtit doli parti e tretë. Pas zgjedhjeve, ish-kryeministri Avdullah Hoti kërkoi lidership të ri në parti duke shprehur haptas se është i pakënaqur me rezultatin zgjedhor.

Ai ka theksuar se personalizimi i fushatës zgjedhore, përbërja e listës, renditja e kandidatëve në listë, paraqitja dhe favorizimi medial i një liste të ngushtë të kandidatëve të LDK-së, si dhe çështje të tjera para dhe gjatë fushatës, kanë dëmtuar kohezionin e brendshëm partiak, me gjithë përpjekjet e të gjithë neve për t’i tejkaluar ato pakënaqësi.

Ndërsa, nënkryetarja e LDK-së Doarsa Kica-Xhelili e ka quajtur “kërkesë qesharake” deklarimin e Hotit për ndërrimin e lidershipit të partisë duke thënë se strukturat e LDK-së i kanë dhënë dhe i japin mbështetje të plotë Abdixhikut si kryetar i partisë.