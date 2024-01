Haziri ia zbulon fytyrën VV’së: Mbrojtës të mëdhenj të Sanduloviqit, s’pati reagime për arrestimin e ish-ushtarit të UÇK-së

Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri ka kritikuar zyrtarët e Lëvizjes Vetëvendosje për mosreagim lidhur me arrestimin e një ish-ushtari të UÇK-së. Ai tha se për arrestimin e Nikolla Sanduloviq pati shumë reagime nga anëtarët e VV-së.

Më tutje, Haziri deklaroi se nuk është i ri fenomeni i rrahjeve brutale, burgosjes e poshtërimit për motive politike në Serbi.

“Nuk është i ri fenomeni i rrahjeve brutale, burgosjes e poshtërimit për motive politike në Serbi. Ata që rrezikojnë pushtetin njëmend, i vrasin. Ne e kemi provuar me lëkurën tonë këtë, por risia është që krejt VV janë çu në këmbë me reagime e solidaritet me të, por nuk pati shumë reagime për arrestimin e ushtarit të UÇK-së. Kryeminsitria, ministra, deputetë, madje edhe RTK, u bënë mbrojtësit më të mëdhenj të Nikola Sandulovic (apo Dimitrije Tucovic i Albin Kurtit të VV-së), por jo edhe RTK2. Reaguan kinse në mbrotje, por sa herë e përmendin këta të VV-së, ata e rrahin edhe më keq! Urime krishtlindjen ortodokse gjithë besimtarëve. Le të jetë një vit me shendet e të mirat e Zotit!”, shkroi ai në një postim në “Facebook”.