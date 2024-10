Haziri flet për autostradën, ka edhe një mesazh për Qeverinë: ‘Bedati’ i ri në shehër të vjetër si Gjilani nuk kalon

Ai madje ka zgjedhur të përdorë një metaforë, për t’iu referuar pushtetit aktual në lidhje me prolongimin e ndërtimit të autostradës Prishtinë-Gjilan.

Siç Haziri është shprehur, “Bedati i ri në shehër të vjetër si Gjilani nuk kalon”.

Tutje, ai ka përmendur se ky projekt po etiketohet si “projekt i Lutës”, e prandaj edhe po prolongohet.

Ja çka thotë reagimi i plotë i tij:

Qenkan deklaruar edhe sot, përkundër që po përtojnë të flasin për Autostradën e Gjilanit se ‘kjo është problem’. Do t’ju thoja sërish se nuk është Autostrada e Gjilanit problem, por qeveria ka problem ta jetësojë sepse po iu referohen si “projekt i Lutës…”, sikur që i prolonguan edhe tri projekteve tjera e i filluan më 1 tetor.

‘Bedati’ i ri në shehër të vjetër si Gjilani nuk kalon. Veç vazhdoni të përtoni me gjetë arsyetime. Një punë që e kemi nis do të përfundohet, por jo me ju. Kosova e Gjilani meritojnë shumë më shumë dhe shumë më mirë!/Lajmi.net