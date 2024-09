Haziri drejtuar VV-së: Thanë se veç me ta do të vij “Era shtet”, por, po kundërmon erë hajnie Nënkryetari i LDK’së, Lutfi Haziri thotë se dikur VV’ja, tashmë parti në pushtet, thoshte se veç me ta do të vij ‘Era shtet’, por që sipas tij, po kundërmon erë hajnie. “‘Era shtet’ – Kur të vidhet drita, buka e kripa“, e filloj ai kështu postimin e tij. Ai tutje tha se Qeveria nuk e…