Haziri derisa po votohet për dorëheqjen e Abdixhikut: LDK u takon anëtarësisë së saj e jo funksionarëve

Nënkryetari i LDK-së, Lumir Abdixhikut ka bërë një postim nga Kuvendi i Punës derisa po votohet për dorëheqjen e Lumir Abdixhikut. Në postimin e tij tha se LDK i takon antërësisë së saj e jo funksionarëve, transmeton lajmi.net. Postimi i plotë:  Nuk ka ditë më të mirë se sot me i kujtu dy mësime të…

Lajme

31/01/2026 17:42

Nënkryetari i LDK-së, Lumir Abdixhikut ka bërë një postim nga Kuvendi i Punës derisa po votohet për dorëheqjen e Lumir Abdixhikut.

Në postimin e tij tha se LDK i takon antërësisë së saj e jo funksionarëve, transmeton lajmi.net.
Postimi i plotë: 
Nuk ka ditë më të mirë se sot me i kujtu dy mësime të mëdha për rolin e LDK-së, jo vetëm të Kosovës.
LDK, me besim në Zot, familje e atdhe. LDK, besë e shpresë për Kosovën.
LDK u takon anëtarësisë së saj e jo funksionarëve.
E djathtë, e moderuar, me liberalë e nacionalistë modern, republikanë e nacional-demokratë./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 31, 2026

Përfundon votimi për dorëheqjen e Lumir Abdixhikut

Lajme të fundit

Përfundon votimi për dorëheqjen e Lumir Abdixhikut

“Në Shqipëri, vajza të jashtëzakonshme”, zyrtari europian i...

Pas 26 vjetësh pritje, eshtrat e Rasim Koçit prehen në Çabrat

Të shtëna me armë zjarri në Prishtinë, tre persona përfundojnë në spital