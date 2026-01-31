Haziri derisa po votohet për dorëheqjen e Abdixhikut: LDK u takon anëtarësisë së saj e jo funksionarëve
Nënkryetari i LDK-së, Lumir Abdixhikut ka bërë një postim nga Kuvendi i Punës derisa po votohet për dorëheqjen e Lumir Abdixhikut. Në postimin e tij tha se LDK i takon antërësisë së saj e jo funksionarëve, transmeton lajmi.net. Postimi i plotë: Nuk ka ditë më të mirë se sot me i kujtu dy mësime të…
Lajme
Nënkryetari i LDK-së, Lumir Abdixhikut ka bërë një postim nga Kuvendi i Punës derisa po votohet për dorëheqjen e Lumir Abdixhikut.
Në postimin e tij tha se LDK i takon antërësisë së saj e jo funksionarëve, transmeton lajmi.net.
Postimi i plotë:
Nuk ka ditë më të mirë se sot me i kujtu dy mësime të mëdha për rolin e LDK-së, jo vetëm të Kosovës.
LDK, me besim në Zot, familje e atdhe. LDK, besë e shpresë për Kosovën.
LDK u takon anëtarësisë së saj e jo funksionarëve.
E djathtë, e moderuar, me liberalë e nacionalistë modern, republikanë e nacional-demokratë./lajmi.net/