Haziri: Besoj që racionaliteti politik ka me çu drejt një marrëveshje politike Deputeti i LDK-së, Lutfi Haziri, ka komentuar ngërçin institucional në mungesë të konstituuimit të Kuvendit, duke u shprehur optimist se ende beson në arritjen e një marrëveshjeje politike. “Kronikë e zezë. Jena pamundësu me ushtru detyrën tonë si përfaqësues të popullit. Edhe me tutje jam prej atyre që besoj që racionaliteti politik ka me çu…