Haziri: Autostradën për Gjilan na e kanë bërë rrugë të gjarprit, ministri thotë “po pritoj me folë” Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, e ka kritikuar qeverinë, respektivisht ministrin e Transportit, Liburn Aliun, për punën e keqe në këtë drejtim. “Nuk len nënkalim me u ba te rruga ‘Agim Ramadani’. Nuk len mbikalim me u ba te Pallati i Rinisë”, ka thënë Haziri në Klan Kosova. “Nuk e le rrugën…