Haziri: Asnjë bisedë me LVV, LDK ka takuar Krasniqin e Haradinajn Nënkryetari i LDK-së Lutfi Haziri tha se gjatë javëve të fundit, nuk ka pasur asnjë bisedë mes LDK-së dhe VV-së. Haziri ka shtuar se, kryetari Abdixhiku ka pasur takime dhe iniciativa me partitë opozitare, duke përmendur biseda me, Bedri Hamzën, Memli Krasniqi dhe Ramush Haradinaj. ”Asnjëherë nuk ka biseduar me VV këto javët e fundit,…