Hazeri: Jemi të motivuar, do të japim maksimumin

Atmosfera në ekipin e Kosovës është mjaft e mirë, ndërsa lojtarët dhe shtabi teknik do të nisen të dielën drejt Shqipërisë, transmeton lajmi.net.

Kapiteni i Kosovës është Hajriz Hazeri, talenti prizrenas. “Sigurisht se për mua do të thotë shumë që jam kapiten i Kosovës. Kam qenë më herët në grupmoshat e Kosovës, por jo si kapiten. Jam shumë i lumtur dhe i nderuar për këtë”, është shprehur Hazeri për uebfaqen zyrtare të FBK-së.

Ai ka folur edhe për rrjedhën e përgatitjeve. “Deri më tani kanë shkuar shumë mirë. Atmosfera ka qenë shumë e mirë. Kemi edhe disa ditë para ndeshje zyrtare”, shtoi tutje ai.

Kapiteni i Kosovës ka folur edhe për ndeshjet ndaj Shqipërisë e Moldavisë dhe turneun në kryeqytetin shqiptar. “Ne do të luajmë për fitore. Shpresojmë të fitojmë dy ndeshjet në grup dhe më pas të luftojmë për më shumë. Besoj se mund të arrijmë deri në finale”, theksoi Hajriz Hazeri.

Kosova më 3 Gusht ndeshet me Shqipërinë, kurse dy më pas me Moldavinë. Në varësi të rezultateve, më pas do të luftojë për pozita të tjera. /Lajmi.net/