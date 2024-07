Haxholli thotë se MPJD i dha vërejtje për reagimet e tij ndaj Serbisë në mbrojtje të interesit shtetëror të Kosovës

Sipas një postimi të tij në Facebook, vërejtja drejt tij ka ardhur si pasojë e reagimeve dhe deklarimeve të tij.

Ai ka thënë se përveç vërejtjes edhe nëse do t’i rrezikohej vendi i tij i punës, ai nuk do të ndryshonte asnjë reagim apo deklaratë që ka bërë deri sot.

“Përderisa në Serbi bëhet garë se kush pronocohet më shumë dhe më ashpër kundër Republikës së Kosovës, pa asnjë argument dhe pa asnjë të drejtë, me mirëkuptim do t’i kërkoja hirearkisë së MPJD-së, porositësit dhe shqiptuesit, se ku, kur dhe në cilin aspekt, deklarimet e mia kanë shkuar ndesh me mandatin e Zyrës dhe me prioritetet e MPJD-së. Në mungesë të një arsyetimi eventual përmbajtësor, unë Vërejtjen ndaj meje me dokumente/dëshmi shoqëruese sikurse jane postimet e mia bashklidhur asaj, do t’i mbaj si si Referencë dhe Rekomandim, e kësisoj nuk do t’i ankimoj juridikisht”, ka shkruar Haxholli.

Ai ka falënderuar që së paku përmes vërejtjes kanë njohur punën e tij.

“Sqarim: Për vërejtjen si infornatë zyrtare që nuk prek dimensionin e poliikës së jashtme, por vetëm personin tim, besoj që ja vlen që dikush t’i gëzohet idesë, që heshtja në diplomaci ka ndonjë vlerë!”, ka shtuar ndër të tjera ai.

Postimi i plotë: