Haxhiu: Zelensky s’mund të krahasohet me trimërinë e Shytit dhe luftëtarëve të UÇK-së

Ai tha se me gjithë respektin për prijësin e luftës, trimëria e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky, nuk krahasohet me atë të shokut të tij Bekim Shytit, dhe të luftëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

