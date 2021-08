Haxhiu: Vetëvendosje po e nxit armiqësinë mes Kosovës dhe Shqipërisë

Përmes rrjetit social Facebook, Haxhiu ka kritikuar Vetëvendosjen për sipas tij tendencën e prishjes së raporteve ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, pikërisht nga ata që ai thotë se erdhën në pushtet me proklamimin e bashkimit kombëtar, shkruan lajmi.net.

“Nxitja e një debati të tillë po bëhet me qëllim nga Qeveria Kurti për të mbuluar skandalet dhe dështimin në qeverisje, dështimin në procesin e vaksinimit, dështimin në mbështetje të profesionistëve shëndetësor, policëve,mësimdhënësve e zjarrfikësve”, ka shkruar ai.

Sipas Haxhiut vëmendja kryesore e Vetëvendosjes do të duhej të ishte menaxhimi i pandemisë së koronavirusit, që po shkon kah trendi rritës ku vetëm sot kemi pasur 562 raste pozitive.

Siç thotë ai, krejt kjo po ndodhë për t’i mbuluar skandalet dhe dështimet në qeverisje të cilat ai pretendon se po ndodhin në pushtetin e ri.

Postimi i plotë i deputetit Bekim Haxhiu:

Sot dhe ditët në vazhdim tema kryesore do të duhej të ishte 562 raste pozitive me Covid-19, pastaj edhe rastet e infektimit të disa fëmijëve dhe rastet e reja me virusin Delta të cilat nuk janë identifikuar e raportuar me kohë nga MSH. /Lajmi.net/