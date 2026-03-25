Haxhiu vazhdon me propagandë, i kërkon opozitës t’i lërë inatet dhe lojërat politike: Do të bëj gjithçka që vendi të mos shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme

25/03/2026 12:52

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, tha se nuk është koha që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, pasi sipas saj ka shumë punë për t’u bërë.

Para mediave, ajo u shpreh se si kryetare do të bëjë gjithçka që ka në dorë në mënyrë që të mos ketë sërish zgjedhje, duke theksuar se aktualisht nuk është koha për inate apo për lojëra politike.

“Afati që ka dhënë gjykata e ka dhënë është 31 marsi, uroj që sa më parë të kemi një vendim në raport me dekretin e presidentes Osmani. Kurdo që del është e rëndësishme që ta shohim dhe ta kuptojmë atë”.

“Si kryetare do të bëj gjithçka që është në dorën time, që vendi të mos shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, të gjejmë një rrugë të përbashkët dhe ta kemi një qëndrim të përafërt e konsensus në raport me zgjedhjen e presidentit”, tha ajo.

“Kemi shumë punë për të bërë, nuk është koha të bëjmë lojëra politike apo të kemi inate me njëri-tjetrin. Uroj që më 4 prill të kemi një president të zgjedhur me mandat të plotë dhe jo ushtrues detyre, por natyrisht që rrethanat do t’i adresoj përgjegjësitë e mia në përputhje me kushtetutën”.

Artikuj të ngjashëm

March 25, 2026

A e tradhtoi Kurti Osmanin? Fejza: Presidentja ka pasur mbështetje të...

March 25, 2026

Gëzim Bimbashi jep dorëheqje nga pozita e kryetarit së SPRTK-së

March 25, 2026

Deri në 1.79 euro për litër – Ky është çmimi më...

March 25, 2026

Iranit i shkon plani 15 pikësh i Trumpit, zbulohen detajet e propozimit

March 25, 2026

Alarm në OKB: Sulmet iraniane rrezikojnë civilët në Gjirin Arabik

March 25, 2026

Një dron nga Rusia godet një central energjetik në Estoni

Lajme të fundit

A e tradhtoi Kurti Osmanin? Fejza: Presidentja ka...

Gëzim Bimbashi jep dorëheqje nga pozita e kryetarit së SPRTK-së

Deri në 1.79 euro për litër – Ky...

Disa lagje të Mitrovicës pa ujë përkohësisht, shkak...