Haxhiu vazhdon me propagandë, i kërkon opozitës t’i lërë inatet dhe lojërat politike: Do të bëj gjithçka që vendi të mos shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme
Lajme
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, tha se nuk është koha që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, pasi sipas saj ka shumë punë për t’u bërë.
Para mediave, ajo u shpreh se si kryetare do të bëjë gjithçka që ka në dorë në mënyrë që të mos ketë sërish zgjedhje, duke theksuar se aktualisht nuk është koha për inate apo për lojëra politike.
“Afati që ka dhënë gjykata e ka dhënë është 31 marsi, uroj që sa më parë të kemi një vendim në raport me dekretin e presidentes Osmani. Kurdo që del është e rëndësishme që ta shohim dhe ta kuptojmë atë”.
“Si kryetare do të bëj gjithçka që është në dorën time, që vendi të mos shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, të gjejmë një rrugë të përbashkët dhe ta kemi një qëndrim të përafërt e konsensus në raport me zgjedhjen e presidentit”, tha ajo.
“Kemi shumë punë për të bërë, nuk është koha të bëjmë lojëra politike apo të kemi inate me njëri-tjetrin. Uroj që më 4 prill të kemi një president të zgjedhur me mandat të plotë dhe jo ushtrues detyre, por natyrisht që rrethanat do t’i adresoj përgjegjësitë e mia në përputhje me kushtetutën”.