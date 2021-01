Haxhiu: Të dënohen qytetarët dhe politikanët që s’respektojnë masat kundër koronavirusit në tubime

“Këtë çështjen e mosrespektimit të masave nuk kisha dashtë me përgjithësuar te të gjithë subjektet politike dhe politikanët. Qasja është tërësisht e padrejtë. E para, në çdo shkelje të argumentuar të ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë që është votuar në Kuvend në muajin gusht dhe ka hyrë në 25 gusht 2020, institucionet tona përgjegjëse, inspektoratet dhe policia e Kosovës do të duhej t’ti shqiptonte masë gjithsecilit veç e veç. Nëse në tubim nuk ka arrit me i identifiku të gjithë qytetarët atëherë do të duhej t’i ndëshkonte të gjithë ata politikanë të cilët nuk respektojnë masat anti-covid”, tha Haxhiu.

“Cila është arsyeshmëria që duhet me u mbyll lokalet në orën 20:00. Virusi nuk përhapet me minutazh. Realisht masat që ka marrë qeveria s’kanë dhënë asnjë rezultat përkundrazi kemi rritje të numrit të rasteve dhe të vdekurve”, theksoi ai.

Kritika ka edhe për numër të vogël të testimeve ditore.